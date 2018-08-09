Air France передала СК документы, связанные с убитыми в ЦАР журналистами

Источник: РИА "Новости"

«Компания Air France, воздушным судном которой в Российскую Федерацию были доставлены тела убитых в Центральноафриканской Республике журналистов, вчера предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля. Документ будет выдан следователями вдове журналиста по ее требованию», — говорится в сообщении.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.