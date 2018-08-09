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19:10 (мск), источник: Sputnik.by

Умерла беременная девушка, пострадавшая в огненном ДТП под Оршей

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Скончалась 20-летняя беременная девушка, которая получила тяжелые ожоги в результате ДТП в Оршанском районе, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Страшная авария произошла 1 августа на автомобильной трассе М8 возле поселка Бабиничи: Toyota Land Cruiser врезалась в ГАЗ — грузовик загорелся. На месте ДТП в фургоне заживо сгорела 41-летняя женщина. Спустя два дня в больнице умер 29-летний водитель ГАЗ.

«В среду 8 августа в реанимационном отделении минской больницы скорой помощи умерла жительница Могилева 1998 года рождения, которая 1 августа пострадала в ДТП», — сказали в УВД.

Как ранее сообщал Sputnik, девушку, которая после ДТП получила ожоги 85% тела, сначала доставили в Оршанскую ЦРБ, а затем в Минск. Известно, что она находилась на пятом месяце беременности.

Ранее Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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