Умерла беременная девушка, пострадавшая в огненном ДТП под Оршей

Страшная авария произошла 1 августа на автомобильной трассе М8 возле поселка Бабиничи: Toyota Land Cruiser врезалась в ГАЗ — грузовик загорелся. На месте ДТП в фургоне заживо сгорела 41-летняя женщина. Спустя два дня в больнице умер 29-летний водитель ГАЗ.

«В среду 8 августа в реанимационном отделении минской больницы скорой помощи умерла жительница Могилева 1998 года рождения, которая 1 августа пострадала в ДТП», — сказали в УВД.

Как ранее сообщал Sputnik, девушку, которая после ДТП получила ожоги 85% тела, сначала доставили в Оршанскую ЦРБ, а затем в Минск. Известно, что она находилась на пятом месяце беременности.