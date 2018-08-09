Неиспользованные вакцины от ящура обнаружили в степи в Алматинской области

Источник: Informburo.kz

Флаконы с вакциной от опасного заболевания скота обнаружили в Каратальском районе Алматинской области.

Жители района разместили в социальной сети видео, на котором запечатлено, как в степи прямо у дороги валяются флаконы с неиспользованной вакциной от ящура скота.

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Ветеринарный врач Жанат Тлегенов об опасной находке сообщил своему руководству и был крайне удивлен их реакции.

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«Когда мы сюда приехали, обнаружили 30−40 флаконов, в каждом по 210 доз. Мы всё сложили в мешок, а старшие увезли на машине. Потом в конторе нас собрал руководитель и сказал, что мы ничего не видели и не слышали. Нас даже заставили об этом написать расписку, а иначе пригрозили уволить», — рассказал ветеринарный врач Каратальской районной ветеринарной инспекции Жанат Тлегенов.

Жанат Тлегенов уверен, что вакцину выбросил кто-то из коллег, не доехав до места назначения. Ветврач говорит, что препарат выдаётся строго под роспись, а вакцинировать скот имеют право лишь ветеринарные врачи.

В Каратальской районной ветстанции о пропаже препаратов знают, но найти виновных не могут. Директор ведомства Амиржан Андаспаев винит себя в том, что выдавал ветврачам вакцины бесконтрольно. Теперь обещает отпускать препараты только со специальными штампами.

«Мы не смогли определить, чьи это вакцины. По указанию из области и по нашему предложению мы теперь каждому врачу разрабатываем свой штамп. Вот, к примеру, округ Айтубе — код 01. То есть каждому определили свой код. В каждом ветпункте есть заведующий, журнал учёта и там всё будет записано», — рассказал директор Каратальской районной ветеринарной инспекции Амиржан Андасбаев.

Всего в Каратальском районе трудятся 65 ветеринарных врачей. Кто из них не доехал до пункта назначения в крестьянское хозяйство и выбросил опасную вакцину в степи, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Руководство ветстанции планирует обратиться с жалобой к полицейским.