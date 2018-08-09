Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Экипаж и пассажиры летевшего из Крыма самолета приняли роды
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Бывший советский аэродром станет авиабазой НАТО
Зрители опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
17:59 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело из-за распространения АЧС на свиноферме под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело из-за нарушения ветеринарных правил на одном из свиноводческих комплексов, что повлекло распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Наталья Гацко.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, сотрудники одного из свиноводческих комплексов региона, нарушив российское законодательство о ветеринарии и санитарно-эпидемиологической охране, а также требования ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, складировали на территории предприятия трупы свиней, зараженных АЧС. Эти нарушения способствовали распространению эпизоотии и тяжких последствий в виде массового падежа животных на территории Калининградской области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)», — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, в офисе предприятия и на смежных производствах проведены обыски, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

В июле вирус АЧС был выявлен на трех крупных предприятиях по производству свинины, всего же на территории региона зарегистрированы более 10 очагов АЧС. Было принято решение об уничтожении поголовья. Наиболее пострадали Правдинский, Гвардейский, Черняховский и Полесский городские округа.

Африканская чума свиней, болезнь Монтгомери, впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.

Все новости региона
 СК возбудил дело из-за распространения АЧС на свиноферме под Калининградом
В Калининграде приостановили работу кафе после обнаружения сальмонеллеза
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Футболист сборной России лишен водительских прав на один год
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
Cамая чистая деревня в Индии привлекла туристов (фото)
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь