СК возбудил дело из-за распространения АЧС на свиноферме под Калининградом

Источник: РИА Новости

По версии следствия, сотрудники одного из свиноводческих комплексов региона, нарушив российское законодательство о ветеринарии и санитарно-эпидемиологической охране, а также требования ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, складировали на территории предприятия трупы свиней, зараженных АЧС. Эти нарушения способствовали распространению эпизоотии и тяжких последствий в виде массового падежа животных на территории Калининградской области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 Уголовного кодекса РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)», — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, в офисе предприятия и на смежных производствах проведены обыски, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

В июле вирус АЧС был выявлен на трех крупных предприятиях по производству свинины, всего же на территории региона зарегистрированы более 10 очагов АЧС. Было принято решение об уничтожении поголовья. Наиболее пострадали Правдинский, Гвардейский, Черняховский и Полесский городские округа.