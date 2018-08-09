В Вадул-луй-Водэ пьяные вожатые избили детей металлическими прутьями

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду.

«У детей синяки, порезы. Прутья с одной стороны были острые, так как их вырвали с оконной решетки». О случившемся полицию уведомили родители пострадавших детей.

«Администратор около двух часов не пускал на территорию лагеря полицейских, представителей мэрии и родителей. Все это время полицейские вели переговоры с администратором, пытаясь уладить конфликтную ситуацию».

В итоге разбирательства администратора задержали на 72 часа. Лагерь закрыли. Мэр Вадул-луй-Водэ сообщил, что у владельца базы отдыха были все необходимые документы, однако согласно авторизации, выданной мэрией, база могла принимать только взрослых.

«В этом случае мы никакой ответственности не несем, это не по нашей вине произошло», — сказал мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчук.

Выяснилось, что с так называемыми воспитателями не заключили трудовых контрактов, да они и не имели право занимать подобные должности. По закону, воспитателем может быть лишь педагог или по меньшей мере студент-третьекурсник. В Управлении образования Хынчештского района, которое распределяло путевки по школам, говорят, что условия в лагере проверили еще до начала смены.

«После того, как все было готово к приему детей, мы не приезжали с проверками. Потому что обычно мы так не делаем. Это не в нашей компетенции».