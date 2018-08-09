В Вадул-луй-Водэ пьяные вожатые избили детей металлическими прутьями
Избиение детей в детском лагере отдыха в
Избиение детей в детском лагере отдыха в
Инцидент произошел в ночь со вторника на среду.
«У детей синяки, порезы. Прутья с одной стороны были острые, так как их вырвали с оконной решетки». О случившемся полицию уведомили родители пострадавших детей.
«Администратор около двух часов не пускал на территорию лагеря полицейских, представителей мэрии и родителей. Все это время полицейские вели переговоры с администратором, пытаясь уладить конфликтную ситуацию».
В итоге разбирательства администратора задержали на 72 часа. Лагерь закрыли. Мэр
«В этом случае мы никакой ответственности не несем, это не по нашей вине произошло», — сказал мэр
Выяснилось, что с так называемыми воспитателями не заключили трудовых контрактов, да они и не имели право занимать подобные должности. По закону, воспитателем может быть лишь педагог или по меньшей мере
«После того, как все было готово к приему детей, мы не приезжали с проверками. Потому что обычно мы так не делаем. Это не в нашей компетенции».
Заведено уголовное дело. Ведется следствие.