Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
Вскрылась причина смерти актера Дмитрия Брусникина
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Фото Эвелины Бледанс в кровати с сыном вызвало бурю в Сети - СМИ
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура нашла нарушения при строительстве лыжной базы в Воронеже

Подрядчик не выделил опасные зоны работ.

Сотрудники прокуратуры обнаружили множество нарушений при строительстве лыжной базы в парке «Оптимистов» в Воронеже, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 9 августа. Подрядчик не выделил опасные зоны на объекте и не установил планы пожарной защиты.

Сотрудники прокуратуры проверили законность строительства на особо охраняемой территории областного значения лесопарк «Оптимистов». Выяснилось, что на стройобъекте не выделили опасные зоны, над которыми краны будут перемещать груз. Нашли нарушения пожарной безопасности: противопожарный щит не укомплектовали надлежащим образом. Также не было пунктов мойки колес с отводом воды в канализацию.

В отношении директора подрядной организации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Ему назначили штраф в 21 тыс. рублей.

Все новости региона
Попутчики выпавшего из поезда воронежского выпускника и проводники прошли детектор лжи
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь