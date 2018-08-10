Прокуратура нашла нарушения при строительстве лыжной базы в Воронеже
Подрядчик не выделил опасные зоны работ.
Подрядчик не выделил опасные зоны работ.
Сотрудники прокуратуры обнаружили множество нарушений при строительстве лыжной базы в парке «Оптимистов» в Воронеже, сообщила
Сотрудники прокуратуры проверили законность строительства на особо охраняемой территории областного значения лесопарк «Оптимистов». Выяснилось, что на стройобъекте не выделили опасные зоны, над которыми краны будут перемещать груз. Нашли нарушения пожарной безопасности: противопожарный щит не укомплектовали надлежащим образом. Также не было пунктов мойки колес с отводом воды в канализацию.
В отношении директора подрядной организации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.4. КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Ему назначили штраф в 21 тыс. рублей.