Прокуратура нашла нарушения при строительстве лыжной базы в Воронеже

Сотрудники прокуратуры обнаружили множество нарушений при строительстве лыжной базы в парке «Оптимистов» в Воронеже, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 9 августа. Подрядчик не выделил опасные зоны на объекте и не установил планы пожарной защиты.

Сотрудники прокуратуры проверили законность строительства на особо охраняемой территории областного значения лесопарк «Оптимистов». Выяснилось, что на стройобъекте не выделили опасные зоны, над которыми краны будут перемещать груз. Нашли нарушения пожарной безопасности: противопожарный щит не укомплектовали надлежащим образом. Также не было пунктов мойки колес с отводом воды в канализацию.