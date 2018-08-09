Лихорадка Западного Нила — у границ Молдовы: уже есть жертва

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что речь идет о 79-летнем мужчине, который страдал и другими хроническими заболеваниями. Сообщается, что после множественных укусов комаров он попал в больницу, где ему поставили диагноз «острый менингоэнцефалит». Анализы пациента отправили в Бухарест, где подтвердилось наличие вируса лихорадки Западного Нила.

«Речь идет о скоротечной эволюции болезни вместе с другими заболеваниями. Больной скончался в больнице», — сказала Дебита.

Управление общественного здоровья (УОЗ) Галац после случившегося обратило внимание на то, что меры по защите против комаров должна принимать каждая примэрия (мэрия) в отдельности.

«УОЗ Галац приняло меры в начале апреля, когда все примэрии в уезде уведомили о необходимости борьбы с комарами. Так, следовало вырезать камыш, почистить озера и пруды, а также применить средства против комаров», — сообщила пресс-секретарь управления Лилиана Иордэкеску.

По данным Национального центра по надзору и контролю за инфекционными заболеваниями Румынии, в этой стране со 2 мая по 8 августа были зарегистрированы 23 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Из этого числа 11 случаев зафиксированы в августе.