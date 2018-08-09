Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
20:11 (мск), источник: Sputnik.md

Лихорадка Западного Нила — у границ Молдовы: уже есть жертва

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Пенсионер из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом в четверг подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита, пишет румынское информагентство Agerpres.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что речь идет о 79-летнем мужчине, который страдал и другими хроническими заболеваниями. Сообщается, что после множественных укусов комаров он попал в больницу, где ему поставили диагноз «острый менингоэнцефалит». Анализы пациента отправили в Бухарест, где подтвердилось наличие вируса лихорадки Западного Нила.

«Речь идет о скоротечной эволюции болезни вместе с другими заболеваниями. Больной скончался в больнице», — сказала Дебита.

Управление общественного здоровья (УОЗ) Галац после случившегося обратило внимание на то, что меры по защите против комаров должна принимать каждая примэрия (мэрия) в отдельности.

«УОЗ Галац приняло меры в начале апреля, когда все примэрии в уезде уведомили о необходимости борьбы с комарами. Так, следовало вырезать камыш, почистить озера и пруды, а также применить средства против комаров», — сообщила пресс-секретарь управления Лилиана Иордэкеску.

По данным Национального центра по надзору и контролю за инфекционными заболеваниями Румынии, в этой стране со 2 мая по 8 августа были зарегистрированы 23 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Из этого числа 11 случаев зафиксированы в августе.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.

Все новости региона
 Детали двойного убийства на севере Молдовы: мать и дочь сожгли заживо
Лихорадка Западного Нила – у границ Молдовы: уже есть жертва
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Футболист сборной России лишен водительских прав на один год
Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше пирамид
Спорт
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь