Три белорусских туриста-байдарочника пропали в Карелии
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Трое белорусов, которые отправились в туристический поход на байдарках, пропали в Карелии, сообщил ресурс Drive2.
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Трое белорусов, которые отправились в туристический поход на байдарках, пропали в Карелии, сообщил ресурс Drive2.
Граждане Беларуси Леонид Воробей, Александр Волосюк и Андрей Чикунов прибыли в
Сообщается, что после этого мужчины, которые должны были сплавляться на байдарках по реке Северная Шуя, на связь не выходили. Родные отослали им SMS 30 июля, но оно доставлено не было.
По информации ресурса, вернуться белорусы на родину планировали 4 августа, однако до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.