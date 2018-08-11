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15:45 (мск), источник: РИА Новости

Осиповой грозит до 83 лет тюрьмы, рассказал адвокат

Гражданке РФ Богдане Осиповой, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа, рассказал РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов. «Вчера состоялось заседание по делу Богданы Осиповой в Федеральном суде в городе Уичито в штате Канзас.

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Гражданке РФ Богдане Осиповой, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа, рассказал РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.

«Вчера состоялось заседание по делу Богданы Осиповой в Федеральном суде в городе Уичито в штате Канзас. Ей были зачитаны новые обвинения. Изначально ее обвиняли в похищении детей. Теперь ей предъявлены новые обвинения по четырем пункта в вымогательстве. Максимальный срок по каждому пункту 20 лет и 250 тысяч долларов штрафа. Таким образом, ей грозит до 83 лет лишения свободы и 1,25 миллиона штрафа», — сказал он.

Адвокат напомнил, что следующее заседание назначено на 18 сентября с участием жюри присяжных. «В деле был также подписан судебный приказ, что слушание по поводу ее освобождения состоится лишь в тот момент, когда ее дочери (включая удочеренную) вернутся в США», — сказал юрист.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.

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