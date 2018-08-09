СК: добытые доказательства подтверждают факты о возбуждении дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации

Во время проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД «Белорусская наука», РИУ «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, — отмечается в сообщении.
— Кроме того, с учетом установленных обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по статье «Бездействие должностного лица». Она признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА».
Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей". В Следственном комитете подчеркнули, учитывая активное содействие Марины Золотовой расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу. Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось, Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков. Во время проверки сотрудники МВД выявили многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является агентство.