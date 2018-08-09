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21:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Подросток объяснил, почему издевался над женщиной в Капшагае — видео

ТАЛДЫКОРГАН, 10 авг — Sputnik. В Алматинской области установили мальчиков, заснятых на видео во время издевательств над женщиной, сообщает корреспондент Sputnik.

Размещенное в соцсетях видео вызвало серьезный резонанс среди пользователей, осудивших поведение двух подростков, издевавшихся над женщиной явно пожилого возраста. В пояснении под видео говорится, что действие происходит в Капшагае.

Полиция организовала соответствующие мероприятия, направленные на установление потерпевшей и ее малолетних «мучителей», усмотрев в их действиях серьезное правонарушение.

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«При изучении видеоматериала выяснилось, что факт имел место 5 августа у одного из магазинов Капшагая, где действия подростков зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре удалось разыскать пострадавшую, оказавшейся 48-летней женщиной без определенного места жительства. Личности обоих несовершеннолетних также установлены. Один из них — местный мальчик, другой — иногородний», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Выяснилось, что заметный на видео своей «активностью» подросток — 2008 года рождения, воспитывается в неполной семье, где на содержание его матери находятся еще двое малолетних детей. Свой поступок мальчик пояснил тем, что женщина якобы находилась в нетрезвом состоянии и неопрятно выглядела.

Несмотря на то, что потерпевшая женщина отказалась обращаться к правоохранителям с официальным заявлением, полиция намерена применить по факту статью 127 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей».

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