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21:38 (мск), источник: РИА Новости

В Мытищах автобус наехал на пешеходов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Автобус наехал на трёх пешеходов в районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Источник: РИА Новости

«Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — пояснили в пресс-службе.

Информации о том, были ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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