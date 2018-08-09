В Мытищах автобус наехал на пешеходов

«Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — пояснили в пресс-службе.

Информации о том, были ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.