В Мытищах автобус наехал на пешеходов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Автобус наехал на трёх пешеходов в районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Автобус наехал на трёх пешеходов в районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в
«Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — пояснили в
Информации о том, были ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.