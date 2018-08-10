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10:06 (мск), источник: Клопс.ru

В посёлке под Гурьевском при +33 три дня не вывозят мусор

В посёлке Васильково в Гурьевском районе от дома № 1 на улице Окружной три дня не вывозят бытовые отходы. Об этом в четверг, 9 августа, «Клопс» сообщили жильцы.

«От нашей пятиэтажки на Окружной в Васильково третий день мусор не вывозится. В такую жару отходы гниют, вонь страшная, из контейнеров течёт, мы этим дышим. Всё, что из мусорки натекает, по посёлку растаскивается машинами», — возмущается квартиросъёмщица Алёна.

По словам жильца дома Александра, люди звонили в управляющую компанию «Сельма», которая курирует посёлок.

«Нам в УК ответили, что не в курсе ситуации и не знают, почему в +33 у нас мусор под окнами три дня уже разлагается. В Роспотребнадзор пытались дозвониться, пожаловаться, но в конце рабочего дня там трубку никто не взял», — говорит мужчина.

С аналогичной проблемой столкнулись жители Приморья Светлогорского района. Здесь также в течение трёх дней контейнеры для мусора стоят переполненные, сообщили «Клопс» очевидцы.

«На пляже в Приморье три дня уже мусор не вывозят. Это при такой-то жаре! Контейнеры отходами забиты, и вокруг полно всего валяется», — рассказала жительница посёлка Надежда.

В конце июля «Клопс» сообщал, что в Балтийске неделю не вывозился мусор. Там у подрядчика вышла из строя спецтехника.

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