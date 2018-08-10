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09:09 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже высокопоставленного следователя и адвоката поймали на взятке

Один передавал, другой получал.

Источник: РИА "Новости"

В Воронеже фигурантами уголовного дела о взятке стали адвокат и высокопоставленный сотрудник Следственного управления СКР по региону. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

В отношении 30-летнего адвоката возбуждено дело о посредничестве в передаче взятки, в отношении сотрудника следственных органов — о получении взятки.

По версии следствия, деньги — в общей сложности речь шла о 500 тыс. рублей — предназначались за невозбуждение уголовного дела в отношении жителя региона — знакомого адвоката.

Факт передачи части требуемых денежных средств в размере 250 тысяч рублей адвокату был зафиксирован оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Уже позже 9 августа адвокат по предварительной договоренности передал эти деньги заместителю руководителя одного из межрайонных следственных отделов следственного управления СК России по Воронежской области. В результате совместных действий следователей СК России и регионального управления ФСБ адвокат и сотрудник следственного управления задержаны.

Отметим, уголовное дело в отношении сотрудника СКР возбуждено руководителем Следственного управления по региону.

Отметим, что ранее приговор в отношении следователя СКР был вынесен на Кубани: за помощь в вынесении нужного судебного решения сотрудник следственных органов запросил 500 тыс. рублей. Теперь он сам проведет четыре года в колонии.

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