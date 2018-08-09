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9 августа, источник: ТАСС

Ливневую канаву в Сочи, где утонул ребенок, перестроили около 20 лет назад

Как сообщили в прокуратуре, домовладелец, который провел работы по перестройке, на данный момент не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Ливневая канализация в Лазаревском районе Сочи, где 3 августа уточнил мальчик, была перестроена домовладельцем около 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

Как сообщалось ранее, 3 августа во время сильного дождя в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло течением. Тело ребенка было обнаружено в море. В мэрии Сочи заявляли, что решетка на ливневом коллекторе не предусмотрена конструкцией, а предупреждение о ливнях было объявлено заблаговременно. Позднее появилась информация, что участок, где произошла трагедия, был перестроен владельцем расположенной рядом гостиницы: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт.

«Ливневка в таком состоянии уже около 20 лет, на этапе проведения проверки хозяин домовладения пояснял, что переделал ее для своих нужд», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

Собеседник агентства уточнил, что домовладелец на данный момент не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.

По факту происшествия краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. В ведомстве ТАСС уточнили, что пока в рамках дела никому обвинений не предъявлено. Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

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