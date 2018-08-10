В Волгограде нашли бабушку, пропавшую четыре дня назад
В Волгоградской области ежедневно теряются люди. И среди них много пенсионеров.
В Волгоградской области ежедневно теряются люди. И среди них много пенсионеров.
Пожилые люди зачастую беспомощней маленьких детей. Они выходят из дома и забывают, где живут, как их зовут не понимают, где они находятся. Поэтому требуют повышенного внимания. В такой ситуации оказалась 84-летняя Мария Полетаева. Бабушка ушла из дома 5 августа. На ней была розовая ночная рубашка, черные штаны, шлепанцы и куртка.
Родные обратились в полицию и «Волгоспас». По городу расклеили объявления о пропаже. Ее искали в больницах, у знакомых бабушек. Родственники очень переживали за судьбу старушки, ведь она нуждалась в медицинской помощи.
На пятые сутки Марию Полетаеву
А волгоградцам стоит еще раз задуматься о внимании к своим родным и близким.