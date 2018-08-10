В Волгограде нашли бабушку, пропавшую четыре дня назад

Пожилые люди зачастую беспомощней маленьких детей. Они выходят из дома и забывают, где живут, как их зовут не понимают, где они находятся. Поэтому требуют повышенного внимания. В такой ситуации оказалась 84-летняя Мария Полетаева. Бабушка ушла из дома 5 августа. На ней была розовая ночная рубашка, черные штаны, шлепанцы и куртка.

Родные обратились в полицию и «Волгоспас». По городу расклеили объявления о пропаже. Ее искали в больницах, у знакомых бабушек. Родственники очень переживали за судьбу старушки, ведь она нуждалась в медицинской помощи.

На пятые сутки Марию Полетаеву наконец-то нашли. О подробностях волонтеры пока не говорят. Известно, что теперь ее передадут в руки семьи, которая обещает позаботиться о пенсионерке.