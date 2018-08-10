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09:18 (мск), источник: Клопс.ru

Обвиняемой в похищении своих детей из США калининградке грозит 80 лет тюрьмы

Калининградке Богдане Осиповой, которую обвиняют в вывозе из США собственных малолетних дочерей, грозит более 80 лет заключения по четырём выдвинутым против неё новым обвинениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Алексея Тарасова.

По словам юриста, в среду, 8 августа, федеральный суд в Канзасе предъявил Богдановой обвинения по четырём пунктам в вымогательстве.

«По каждому из них ей грозит 20 лет лишения свободы и $250 тыс. штрафа», — уточнил Тарасов. При этом адвокат отметил, что если дети россиянки вернутся в США, её дело может быть пересмотрено.

«Возможность возвращения детей обсуждается, однако никаких конкретных сроков не называется. Ожидаю, что в случае возвращения детей ее могут выпустить на свободу», — подчеркнул адвокат.

37-летняя калининградка Богдана Осипова имеет двойное гражданство — РФ и США. Власти США обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию своих детей, также имеющих двойное гражданство, без согласования с их отцом. Позже к обвинениям добавили вымогательство.

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