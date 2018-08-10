Обвиняемой в похищении своих детей из США калининградке грозит 80 лет тюрьмы

По словам юриста, в среду, 8 августа, федеральный суд в Канзасе предъявил Богдановой обвинения по четырём пунктам в вымогательстве.

«По каждому из них ей грозит 20 лет лишения свободы и $250 тыс. штрафа», — уточнил Тарасов. При этом адвокат отметил, что если дети россиянки вернутся в США, её дело может быть пересмотрено.

«Возможность возвращения детей обсуждается, однако никаких конкретных сроков не называется. Ожидаю, что в случае возвращения детей ее могут выпустить на свободу», — подчеркнул адвокат.