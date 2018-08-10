За сутки в Башкирии зафиксировано три очага лесных пожаров
На территории Башкортостана за сутки возникло три очага природных пожаров на площади 1,4 гектаров, сообщает региональное МЧС.
На территории Башкортостана за сутки возникло три очага природных пожаров на площади 1,4 гектаров, сообщает региональное МЧС.
В настоящее время действующих очагов природных пожаров нет.
Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 118 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27 очагов) на общей площади 818,4 гектара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 342,66 га, увеличение на 475,7 га).
10 августа по республике прогнозируются 1, местами 5 классы пожароопасности лесов.
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Хайбуллинском районе Башкирии.