За сутки в Башкирии зафиксировано три очага лесных пожаров

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 118 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27 очагов) на общей площади 818,4 гектара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 342,66 га, увеличение на 475,7 га).