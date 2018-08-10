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07:56 (мск), источник: ИА Башинформ

За сутки в Башкирии зафиксировано три очага лесных пожаров

На территории Башкортостана за сутки возникло три очага природных пожаров на площади 1,4 гектаров, сообщает региональное МЧС.

Источник: Башинформ

В настоящее время действующих очагов природных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 118 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27 очагов) на общей площади 818,4 гектара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 342,66 га, увеличение на 475,7 га).

10 августа по республике прогнозируются 1, местами 5 классы пожароопасности лесов.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Хайбуллинском районе Башкирии.

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