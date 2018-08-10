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03:30 (мск), источник: Известия

Под Тверью скорая два дня ехала на вызов к пациентке с инсультом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после сообщений о том, что машина скорой помощи ехала на вызов к женщине с инсультом в деревню в Тверской области два дня. Об этом сообщается на сайте СК.

«По результатам проведенной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

О случившемся в соцсетях рассказал житель деревни Черногубово Александр Колесов, который вызвал «скорую» для своей супруги.

По его словам, у женщины наблюдались все признаки инсульта, однако по медики не оценили серьезность ситуации и отказывались приезжать, советуя ей выпить таблетки.

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Добиться приезда скорой помощи мужчина смог только через два дня. Супруге Александра измерили давление, сделали инъекцию магнезии и порекомендовали обратиться к терапевту. Однако на утро ей стало только хуже.

Как отмечает «РИА Новости», мужчина попытался вызвать скорую, однако диспетчер снова отказалась отправлять бригаду.

Везти супругу в больницу Александру пришлось самостоятельно. В настоящее время женщина госпитализирована с инсультом.

8 августа сообщалось, что трехлетний мальчик умер в Красноярском крае после отказа в госпитализации.

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8 августа© Ньюстюб
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