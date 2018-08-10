Пятиэтажка горит на западе Москвы
В западе Москвы в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, жертвами возгорания стали два человека.
В западе Москвы в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, жертвами возгорания стали два человека.
Огонь вспыхнул в здании по адресу: 3-я Хорошевская улица, 7. Пламя перекинулось на крышу дома.
По данным ТАСС, огнем охвачено 400 кв. м. Спасатели эвакуировали 60 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
9 августа в Волгограде двое мужчин погибли при пожаре в однокомнатной квартире.