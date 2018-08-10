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03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новосибирские зеки украли миллион у хабаровских пенсионеров

Мошенникам помогал хабаровский таксист.

Индустриальный районный суд Хабаровска признал виновными трех мошенников, двое из которых этапированы в Хабаровск из Новосибирска, где отбывают наказание в колонии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преступники вводили людей в заблуждение посредством телефонных звонков прямо из исправительного учреждения. Потенциальные жертвы среди жителей Хабаровска выбирались наугад. Звонивший сообщал, что он — сын, попавший в беду, и ему срочно нужны средства для того, чтобы решить проблему. Тем, кто поверил, сообщалось, что деньги нужно будет передать таксисту.

Таксиста — 26-летнего жителя Хабаровска — в качестве сообщника мошенники также выбрали наугад. Они вызвали такси, потом попросили диспетчера связаться с водителем. И сделали ему предложение: нужно забрать у пожилой женщины по определенному адресу конверт с деньгами, из которого можно взять себе 10 тысяч, а остальное отправить им. Причем оговаривалось, что подобное сотрудничество возможно на постоянной основе. Таксист согласился.

По этой схеме преступники работали около месяца, причинив десяти потерпевшим, официально сообщившим о мошенничестве, ущерб на сумму около 1 млн рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Хабаровску раскрыли преступление и задержали хабаровского таксиста. Двух его сообщников, 35 и 39 лет, доставили из Новосибирска.

 — Подсудимые были признаны виновными в совершении мошенничества. Суд приговорил жителя Хабаровска к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов. — Двое других обвиняемых приговорены к 3 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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