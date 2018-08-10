Новосибирские зеки украли миллион у хабаровских пенсионеров
Мошенникам помогал хабаровский таксист.
Мошенникам помогал хабаровский таксист.
Индустриальный районный суд Хабаровска признал виновными трех мошенников, двое из которых этапированы в Хабаровск из Новосибирска, где отбывают наказание в колонии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники вводили людей в заблуждение посредством телефонных звонков прямо из исправительного учреждения. Потенциальные жертвы среди жителей Хабаровска выбирались наугад. Звонивший сообщал, что он — сын, попавший в беду, и ему срочно нужны средства для того, чтобы решить проблему. Тем, кто поверил, сообщалось, что деньги нужно будет передать таксисту.
По этой схеме преступники работали около месяца, причинив десяти потерпевшим, официально сообщившим о мошенничестве, ущерб на сумму около 1 млн рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Хабаровску раскрыли преступление и задержали хабаровского таксиста. Двух его сообщников, 35 и 39 лет, доставили из Новосибирска.
— Подсудимые были признаны виновными в совершении мошенничества. Суд приговорил жителя Хабаровска к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов. — Двое других обвиняемых приговорены к 3 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.