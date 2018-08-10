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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье задержали преступную группировку

В Приморье задержали мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителей Лесозаводска, сообщает РИА «Восток-Медиа». Силовую поддержку при поимке преступников оказали сотрудники Росгвардии.

Так, по версии следствия, деятельность группировки началась ещё в 2016 году. Восемь мужчин в возрасте от 27 до 36 лет решили сделать свою жизнь немного лучше и заработать деньги лёгким путём, вымогая их у мирных граждан. Участники ОПГ угрожали насилием и расправой пострадавшим и членам их семьи, если те не отдавали им деньги добровольно. При этом суммы, запрашиваемые бандитами, были самые разные — от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Чтобы жители Лесозаводска воспринимали всё происходящее серьёзно, злоумышленники портили их имущество. Как установили сотрудники правоохранительных органов, от действий членов группы пострадали шесть граждан. Ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей. К слову, по данным пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, всех потерпевших от действий группировки просят обратиться в местное отделение полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» изъяли у подозреваемых банковские карты, денежные средства, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы. По факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, специалисты уже возбудили уголовное дело. «Главари» банды заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

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