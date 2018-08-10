В Приморье задержали преступную группировку

Так, по версии следствия, деятельность группировки началась ещё в 2016 году. Восемь мужчин в возрасте от 27 до 36 лет решили сделать свою жизнь немного лучше и заработать деньги лёгким путём, вымогая их у мирных граждан. Участники ОПГ угрожали насилием и расправой пострадавшим и членам их семьи, если те не отдавали им деньги добровольно. При этом суммы, запрашиваемые бандитами, были самые разные — от 10 тысяч до двух миллионов рублей. Чтобы жители Лесозаводска воспринимали всё происходящее серьёзно, злоумышленники портили их имущество. Как установили сотрудники правоохранительных органов, от действий членов группы пострадали шесть граждан. Ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей. К слову, по данным пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, всех потерпевших от действий группировки просят обратиться в местное отделение полиции.