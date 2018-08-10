Очевидцы сняли на видео обрушившийся на город в Швейцарии мощный сель
Мощный селевой поток накрыл небольшой швейцарский город Шамозон.
Мощный селевой поток накрыл небольшой швейцарский город Шамозон.
Видео инцидента очевидцы опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как грязевой поток спускается с гор и обрушивается на дороги.
Как сообщил 9 августа телеканала РЕН ТВ, в результате происшествия никто не пострадал, однако инфраструктуре и машинам нанесен ущерб.
В июле МЧС предупредило жителей Крыма о возможном сходе селей.