Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Денис Клявер засмущал старшего сына
Адвокаты раскрыли всю правду о разводе Степаненко и Петросяна
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
08:01 (мск), источник: Известия

Очевидцы сняли на видео обрушившийся на город в Швейцарии мощный сель

Мощный селевой поток накрыл небольшой швейцарский город Шамозон.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как грязевой поток спускается с гор и обрушивается на дороги. Из-за высокой скорости схода столпы грязи вырываются из канала, покрывая автомобили и дома.

Как сообщил 9 августа телеканала РЕН ТВ, в результате происшествия никто не пострадал, однако инфраструктуре и машинам нанесен ущерб.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле МЧС предупредило жителей Крыма о возможном сходе селей.

 Письмо другу: какие предложения прозвучали в Хельсинки
Выбитые показания: полицейских из Бурятии осудят за пытки подростков
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
На лечении диабетиков планируют сэкономить 200 млрд рублей
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь