В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах

Источник: РИА Новости

«Вчера (в среду) департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что помимо Сигала в полицейском досье фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

В последние месяцы Сигала обвиняли в домогательствах более десяти женщин.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017—2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.