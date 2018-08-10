В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура
«Вчера (в среду) департамент полиции
Отмечается, что помимо Сигала в полицейском досье фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
В последние месяцы Сигала обвиняли в домогательствах более десяти женщин.
Карьера целого ряда американских актеров и деятелей
Шестого августа стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам