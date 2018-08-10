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04:49 (мск), источник: РИА Новости

В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против актера Стивена Сигала, сообщает портал Deadline.

Источник: РИА Новости

«Вчера (в среду) департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что помимо Сигала в полицейском досье фигурируют актер Энтони Андерсон и голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

В последние месяцы Сигала обвиняли в домогательствах более десяти женщин.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017—2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Шестого августа стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

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6 августа© Ньюстюб
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