Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
04:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянин заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную прописку двух таджиков

45-летний мужчина был осужден.

Иркутянин нарушил закон «О миграционном учете иностранных гражданин и лиц без гражданства в Российской Федерации». В апреле нынешнего года он фиктивно поставил на учет двух граждан Республики Таджикистан в своей квартире, расположенной в доме по улице Байкальская, сообщила 9 августа прокуратура Иркутской области. При этом на деле иностранцы не жили в этой квартире.

В отношении 45-летнего иркутянина возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту своего пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Суд признал его виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Власти сокращают школьные олимпиады: поступить будет труднее
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
В Лос-Анджелесе начали проверку по делу Сигала о домогательствах
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь