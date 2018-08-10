Иркутянин заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную прописку двух таджиков
45-летний мужчина был осужден.
45-летний мужчина был осужден.
Иркутянин нарушил закон «О миграционном учете иностранных гражданин и лиц без гражданства в Российской Федерации». В апреле нынешнего года он фиктивно поставил на учет двух граждан Республики Таджикистан в своей квартире, расположенной в доме по улице Байкальская, сообщила 9 августа прокуратура Иркутской области. При этом на деле иностранцы не жили в этой квартире.
В отношении 45-летнего иркутянина возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту своего пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Суд признал его виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей.