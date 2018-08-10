Иркутянин заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную прописку двух таджиков

Иркутянин нарушил закон «О миграционном учете иностранных гражданин и лиц без гражданства в Российской Федерации». В апреле нынешнего года он фиктивно поставил на учет двух граждан Республики Таджикистан в своей квартире, расположенной в доме по улице Байкальская, сообщила 9 августа прокуратура Иркутской области. При этом на деле иностранцы не жили в этой квартире.