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04:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

В тяжелой аварии под Красноярском погибла женщина, двое мужчин в больнице

ДТП произошло на трассе в направлении Элиты.

Один человек погиб, еще двое попали в больницу в результате ДТП под Красноярском на трассе в сторону Элиты.

Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло 9 августа около 10:30 утра. Предположительно, водитель «Вольво» совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». Погибла пожилая женщина 72 лет, пассажирка «Рено». Оба водителя с травмами госпитализированы. Автомобили получили серьезные повреждения.

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