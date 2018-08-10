В тяжелой аварии под Красноярском погибла женщина, двое мужчин в больнице

Один человек погиб, еще двое попали в больницу в результате ДТП под Красноярском на трассе в сторону Элиты.

Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло 9 августа около 10:30 утра. Предположительно, водитель «Вольво» совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». Погибла пожилая женщина 72 лет, пассажирка «Рено». Оба водителя с травмами госпитализированы. Автомобили получили серьезные повреждения.