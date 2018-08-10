«Это место будет сожжено»: на юге Калифорнии арестован поджигатель лесов
На юге Калифорнии по подозрению в умышленном поджоге арестован 51-летний Форрест Гордон Кларк.
На юге Калифорнии по подозрению в умышленном поджоге арестован 51-летний Форрест Гордон Кларк.
Именно его полиция считает виновником возгорания в горах южной Калифорнии. Этот очаг — один из трех эпицентров калифорнийских пожаров — получил название «Святой», потому что пламя на этом участке вздымается до небес, напоминая библейский огонь.
«Святой» уже уничтожил более 9,6 тыс. акров леса.
Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и назвал крайне высокую сумму возможного залога — 1 млн долларов.
Кларк оказал сопротивление при задержании, поэтому ему предъявлены обвинения не только в поджоге, но также в терроризме и сопротивлении при аресте.
Власти говорят, что поджог, совершенный Кларком в понедельник, стал финалом его многолетнего спора с соседями. Огонь уничтожил все 12 близлежащих домов, кроме дома самого Кларка.
Сьюзан Шредер,
Лесные пожары этого года стали самыми сильными в истории Калифорнии. Локализовать пожар — то есть остановить распространение огня, но не потушить его — удается лишь на половине территории, охваченной пламенем. Огонь будет бушевать по меньшей мере до первой недели сентября, заявила пожарная служба.
По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар охватил 600 тысяч акров и все еще продолжает расширяться. Пока пожарные контролируют около пяти процентов всей площади возгорания
Самый большой из них — «Комплекс Мендосино» (Mendocino Complex Fire). К его образованию привело объединение двух отдельных больших пожаров. В этом районе за две недели территория, охваченная огнем, сравнялась с территорией
На севере, в округе Шаста, бушует отдельный пожар, получивший название «Карр» (Carr fire). Он выжег более 176 тыс. акров леса, уничтожил более тысячи домов и стал причиной смерти как минимум семи человек,
На юге штата с понедельника разрастается другой очаг пожара, названный «Святой» (Holy Fire). Именно это возгорание произошло по вине Кларка, как считает полиция.
В тушении пожаров принимают участие почти 14 тысяч человек, в том числе пожарные из Аризоны, штата Вашингтон и с Аляски. Им помогают военные, а также специалисты из Австралии и Новой Зеландии, которые специально для работы в США прошли тренинг в Айдахо. Для борьбы с огнем используют авиацию.
К тушению пожаров привлекли даже заключенных. Более 1000 заключенных с низким потенциалом рецидива работают на добровольной основе и получают 2 доллара США в день, плюс 1 доллар за каждый час работы.
Двое пожарных пострадали во время тушения «Святого» и находятся в больнице.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания «Комплекса Мендосино». А вот причина пожара «Карр» уже установлена — это возгорание спущенной шины. Искра от трения покрышки и асфальта 23 июля переросла в смертельный огонь, который бушует уже более двух недель.
До этого крупнейшим пожаром в истории штата считался «Томас» (Thomas Fire), который произошел в округах