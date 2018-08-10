«Это место будет сожжено»: на юге Калифорнии арестован поджигатель лесов

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Именно его полиция считает виновником возгорания в горах южной Калифорнии. Этот очаг — один из трех эпицентров калифорнийских пожаров — получил название «Святой», потому что пламя на этом участке вздымается до небес, напоминая библейский огонь.

«Святой» уже уничтожил более 9,6 тыс. акров леса.

Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и назвал крайне высокую сумму возможного залога — 1 млн долларов.

Как сообщали официальные лица округа Ориндж, Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. «Это место будет сожжено» — говорилось в имейле.

Кларк оказал сопротивление при задержании, поэтому ему предъявлены обвинения не только в поджоге, но также в терроризме и сопротивлении при аресте.

Власти говорят, что поджог, совершенный Кларком в понедельник, стал финалом его многолетнего спора с соседями. Огонь уничтожил все 12 близлежащих домов, кроме дома самого Кларка.

Источник: AP 2018

Сьюзан Шредер, пресс-секретарь прокуратуры округа Ориндж, заявила, что поджигатель будет привлечен к ответственности «за эти ужасные преступления».

Лесные пожары этого года стали самыми сильными в истории Калифорнии. Локализовать пожар — то есть остановить распространение огня, но не потушить его — удается лишь на половине территории, охваченной пламенем. Огонь будет бушевать по меньшей мере до первой недели сентября, заявила пожарная служба.

Источник: Reuters

По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар охватил 600 тысяч акров и все еще продолжает расширяться. Пока пожарные контролируют около пяти процентов всей площади возгорания из-за крайне высокой температуры. Власти рассчитывают, что после небольшого похолодания в выходные пожарные смогут работать активнее.

У пожаров этого года три мощнейших очага — «Комплекс Мендосино», «Карр» и «Святой».

Самый большой из них — «Комплекс Мендосино» (Mendocino Complex Fire). К его образованию привело объединение двух отдельных больших пожаров. В этом районе за две недели территория, охваченная огнем, сравнялась с территорией Лос-Анджелеса.

На севере, в округе Шаста, бушует отдельный пожар, получивший название «Карр» (Carr fire). Он выжег более 176 тыс. акров леса, уничтожил более тысячи домов и стал причиной смерти как минимум семи человек,

На юге штата с понедельника разрастается другой очаг пожара, названный «Святой» (Holy Fire). Именно это возгорание произошло по вине Кларка, как считает полиция.

В тушении пожаров принимают участие почти 14 тысяч человек, в том числе пожарные из Аризоны, штата Вашингтон и с Аляски. Им помогают военные, а также специалисты из Австралии и Новой Зеландии, которые специально для работы в США прошли тренинг в Айдахо. Для борьбы с огнем используют авиацию.

К тушению пожаров привлекли даже заключенных. Более 1000 заключенных с низким потенциалом рецидива работают на добровольной основе и получают 2 доллара США в день, плюс 1 доллар за каждый час работы.

Двое пожарных пострадали во время тушения «Святого» и находятся в больнице.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания «Комплекса Мендосино». А вот причина пожара «Карр» уже установлена — это возгорание спущенной шины. Искра от трения покрышки и асфальта 23 июля переросла в смертельный огонь, который бушует уже более двух недель.

Три мощнейших очага пламени в Калифорнии — «Мендосино», «Карр» и «Святой» — не будут потушены к середине августа, признали официальные лица американского штата.

До этого крупнейшим пожаром в истории штата считался «Томас» (Thomas Fire), который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году.

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