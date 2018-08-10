Пожар в пятиэтажке на северо-западе Москвы ликвидирован
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в ночь на пятницу на последнем этаже жилой пятиэтажки на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщили ТАСС в
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в ночь на пятницу на последнем этаже жилой пятиэтажки на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщили ТАСС в
«Пожар в доме номер 7 по 3-й Хорошевской улице ликвидирован», — сказали в ведомстве.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в квартире, в которой начался пожар, найдены тела двоих погибших. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности (из пяти), его площадь составляла 400 кв. метров.
Из дома были эвакуированы 60 человек, их временно разместили в прибывшие автобусы.
На месте ЧП находился начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов и психологи ведомства.