Пожар в пятиэтажке на северо-западе Москвы ликвидирован

«Пожар в доме номер 7 по 3-й Хорошевской улице ликвидирован», — сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в квартире, в которой начался пожар, найдены тела двоих погибших. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности (из пяти), его площадь составляла 400 кв. метров.