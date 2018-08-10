Несуществующую иномарку продавал в Интернете житель Тайшета

Жителя Тайшета будут судить за интернет-мошенничество — он продавал несуществующие товары. Ему вменяют 11 эпизодов интернет-афер, сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

От действий 21-летнего преступника пострадали жители разных регионов — Иркутской и Томской областей, Забайкальского края и других регионов. В Красноярском крае в полицию обратился 42-летний житель Абакана, который рассказал, что на популярном сайте объявлений увидел информацию о продаже автомобиля. Он связался с продавцом и сказал, что хочет купить иномарку. Тогда продавец попросил перевести ему предоплату, что потерпевший и сделал — перевел 35 тысяч рублей. Однако потом объявление о продаже авто исчезло с сайта, а продавец перестал отвечать на звонки.

Полиция установила, что к преступлению причастен житель Тайшета. Злоумышленника задержали в конце лета прошлого года. Во время обыска в доме молодого человека нашли несколько сотовых телефонов, более десяти сим-карт и банковские карты.