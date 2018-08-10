Несуществующую иномарку продавал в Интернете житель Тайшета
Он брал с потенциальных клиентов предоплату и исчезал.
Он брал с потенциальных клиентов предоплату и исчезал.
Жителя Тайшета будут судить за
От действий 21-летнего преступника пострадали жители разных регионов — Иркутской и Томской областей, Забайкальского края и других регионов. В Красноярском крае в полицию обратился 42-летний житель Абакана, который рассказал, что на популярном сайте объявлений увидел информацию о продаже автомобиля. Он связался с продавцом и сказал, что хочет купить иномарку. Тогда продавец попросил перевести ему предоплату, что потерпевший и сделал — перевел 35 тысяч рублей. Однако потом объявление о продаже авто исчезло с сайта, а продавец перестал отвечать на звонки.
В отношении других жертв мошенник действовал по той же схеме — брал предоплату за несуществующий товар, а потом переставал отвечать на звонки. Кроме того, однажды он обманул пенсионерку, позвонив ей и представившись ее внуком, который попал в трудную ситуацию и ему срочно нужны деньги.