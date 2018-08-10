Красноярке грозит пожизненное заключение за хранение 1 кг героина
Девушка уже было судима.
Девушка уже было судима.
Жительницу Красноярска уличили в хранении героина. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД нашли у неё дома 1 кг наркотика, готового к дальнейшему сбыту. Об этом сообщили в
Ранее судимую 29-летнюю девушку задержали на парковке по подозрению незаконном обороте наркотических средств. При обыске у нее дома был найден килограммовый сверток с порошком. Химическая экспертиза установила, что это героин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Она предполагает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.