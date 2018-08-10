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05:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярке грозит пожизненное заключение за хранение 1 кг героина

Девушка уже было судима.

Жительницу Красноярска уличили в хранении героина. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД нашли у неё дома 1 кг наркотика, готового к дальнейшему сбыту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ранее судимую 29-летнюю девушку задержали на парковке по подозрению незаконном обороте наркотических средств. При обыске у нее дома был найден килограммовый сверток с порошком. Химическая экспертиза установила, что это героин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Она предполагает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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