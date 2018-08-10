Красноярские врачи спасли жизнь капитана баржи
Жизнь капитана баржи, следовавшей из Красноярска в Дудинку, оказалась спасена благодаря слаженным действиям красноярских врачей.
Жизнь капитана баржи, следовавшей из Красноярска в Дудинку, оказалась спасена благодаря слаженным действиям красноярских врачей.
Обширный инфаркт сердца у мужчины произошел прямо на рабочем месте. 31 августа, ночью, баржа, которой он управлял, двигалась в Дудинку. В течение нескольких часов после случившегося кардиограмма больного была отправлена в отдел дистанционного
На вторые сутки было принято решение доставить больного в Красноярск при помощи бригады санитарной авиации. Мужчина был переправлен в краевой центр из Игарки. В тот же день
На данный момент состояние здоровья пациента уже не вызывает опасений у врачей. Уже через несколько дней он сможет вернуться домой.