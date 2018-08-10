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05:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярские врачи спасли жизнь капитана баржи

Жизнь капитана баржи, следовавшей из Красноярска в Дудинку, оказалась спасена благодаря слаженным действиям красноярских врачей.

Обширный инфаркт сердца у мужчины произошел прямо на рабочем месте. 31 августа, ночью, баржа, которой он управлял, двигалась в Дудинку. В течение нескольких часов после случившегося кардиограмма больного была отправлена в отдел дистанционного ЭКГ-мониторинга краевой клинической больницы, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Заведующий кардиологическим отделением № 4 Евгений Самохвалов дистанционно осуществлял наблюдение за состоянием мужчины.

На вторые сутки было принято решение доставить больного в Красноярск при помощи бригады санитарной авиации. Мужчина был переправлен в краевой центр из Игарки. В тот же день капитану-речнику были установлены два стента в коронарные артерии.

На данный момент состояние здоровья пациента уже не вызывает опасений у врачей. Уже через несколько дней он сможет вернуться домой.

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