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07:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Роспотребнадзор начал проверку из-за горящей свалки в Новосибирске

Волна едкого дыма с Хилокской свалки добралась до правого берега Новосибирска, хотя еще накануне обещали потушить пожар сегодня в обед. Не получилось. Почему?

Эти кадры достойны голливудского фильма-катастрофы. В роли аномалии — Новосибирская свалка: победить ее не могут уже третьи сутки. Едкий дым от тлеющей мусорки накрыл полгорода. Дымит сейчас действительно меньше, чем несколько часов назад, однако говорить о ликвидации еще рано. На замеры вышли эпидемиологи — собирают информацию о чистоте воздуха.

Пока все показатели в норме, но местные жители уверяют — уже сутки как дышать нечем. Так сильно, говорят местные жители, свалка еще не горела. Пришлось даже организовать ночные дежурства, чтобы горящий мусор не разнесло ветром по округе. На свалке — десятки единиц техники, работают и днем, и ночью, подвозят землю и воду.

Кирилл Воробьев, корреспондент: «Уже третьи сутки на Хилокском полигоне пытаются затушить огонь. Подъезжают вот такие машины, и на наш вопрос, реально ли потушить огонь такими пушками с, казалось бы, небольшими струями воды, нам ответили, что технология это и подразумевает: сначала огонь проливают, потом засыпают землей».

В регион пришла жара, и есть опасения, что жгучее солнце еще сильнее накалит обстановку на мусорном полигоне. Правда, такое мнение мусорщики не разделяют.

Виталий Беспалов, главный инженер МУП «Спецавтохозяйство» г. Новосибирска: «Нет, это работы не осложнит. Засыпка землей не мешает никак, очагов больше уже не будет».

Про то, что очагов не будет, наша съемочная группа уже слышала. Вот что говорил начальник «Спецавтохозяйства» накануне.

Если всё будет идти с той же скоростью как сейчас, мы уберём в течение суток. Больше половины уже даже не дымит.
Андрей Зыков
руководитель МУП «Спецавтохозяйство» г. Новосибирска

Дымит, и сейчас дышать легче не стало, говорят местные жители. Почему не могут потушить, были ли нарушения на мусорном полигоне? Роспотребнадзор начал проверку.

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