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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Крупнейший американский грузовой самолет приземлился на нос

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Крупнейший транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на базе в Сан-Антонио, штат Техас. У транспортника, чья максимальная взлетная масса составляет 380 тонн, не вышла передняя стойка шасси, в результате он приземлился на нос. Видео инцидента появилось в Сети.

Как отмечает издание The Drive, ранее экипажи С-5 несколько раз сталкивались с подобной проблемой. В 2017 году два аналогичных инцидента произошли на аэродроме военно-морской базы США Рота в Испании. После экспертной проверки стало известно, что стойке шасси мешает узел шарового винта. Его поменяли на всех самолетах данной модели, однако шасси продолжают вести себя непредсказуемо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Lockheed C-5 Galaxy — это третий по грузоподъемности серийный транспортный самолет в мире — после советских Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан». C-5 Galaxy транспортирует около 120 тонн груза на расстояние примерно 4,4 тысячи километров. До 1982 года (когда появился АН-124) был крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Вес пустого такого транспортника порядка 169 тонн.

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