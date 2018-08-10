Крупнейший американский грузовой самолет приземлился на нос

Как отмечает издание The Drive, ранее экипажи С-5 несколько раз сталкивались с подобной проблемой. В 2017 году два аналогичных инцидента произошли на аэродроме военно-морской базы США Рота в Испании. После экспертной проверки стало известно, что стойке шасси мешает узел шарового винта. Его поменяли на всех самолетах данной модели, однако шасси продолжают вести себя непредсказуемо.