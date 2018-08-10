Крупнейший американский грузовой самолет приземлился на нос
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Крупнейший транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на базе в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Крупнейший транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на базе в
Как отмечает издание The Drive, ранее экипажи С-5 несколько раз сталкивались с подобной проблемой. В 2017 году два аналогичных инцидента произошли на аэродроме
Lockheed C-5 Galaxy — это третий по грузоподъемности серийный транспортный самолет в мире — после советских Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан». C-5 Galaxy транспортирует около 120 тонн груза на расстояние примерно 4,4 тысячи километров. До 1982 года (когда появился АН-124) был крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Вес пустого такого транспортника порядка 169 тонн.