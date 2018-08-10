В Самарканде накрыли очередной бункер (видео)

Наверное, как уже многие догадались, речь идет не о оборонительном сооружении, а о помещении, где определенная тайная группа, незаконными способами, пыталась помогать своим клиентам-абитуриентам решать тестовые испытания. .

Правоохранителям удалось выйти на след группировки, после того, как один из ее членов был задержан с поличным, при получении 3000 долларов авансом.