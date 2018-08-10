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09:16 (мск), источник: Podrobno.uz

В Самарканде накрыли очередной бункер (видео)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре накрыли «бункер». .

Наверное, как уже многие догадались, речь идет не о оборонительном сооружении, а о помещении, где определенная тайная группа, незаконными способами, пыталась помогать своим клиентам-абитуриентам решать тестовые испытания. .

Правоохранителям удалось выйти на след группировки, после того, как один из ее членов был задержан с поличным, при получении 3000 долларов авансом.

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