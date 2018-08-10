В Самарканде накрыли очередной бункер (видео)
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре накрыли «бункер». .
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре накрыли «бункер». .
Наверное, как уже многие догадались, речь идет не о оборонительном сооружении, а о помещении, где определенная тайная группа, незаконными способами, пыталась помогать своим
Правоохранителям удалось выйти на след группировки, после того, как один из ее членов был задержан с поличным, при получении 3000 долларов авансом.