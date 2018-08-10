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07:40 (мск), источник: Tengrinews

Тело имама, утонувшего с детьми, нашли в ВКО

В Восточном Казахстане нашли тело имама, который утонул, пытаясь спасти ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Местные жители, совместно со спасателями и сотрудниками полиции, вчера обнаружили мужчину 1982 года рождения. С момента трагедии тела имама и двух его сыновей искали ежедневно около 50 человек местного населения. Тело утонувшего ребенка нашли 1 августа. Сейчас продолжаются поиски тела юноши 1999 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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Имам и двое его сыновей утонули в конце июля в реке Кара Ертыс неподалеку от села Боран в ВКО.

Восьмилетний ребенок, сын местного имама, купался в необорудованном месте. Из-за бурного течения ребенок потерял контроль и начал тонуть. На помощь в воду бросился отец — 36-летний мужчина. Вместе с ним спасать брата прыгнул другой 19-летний сын. По словам очевидцев, все произошло быстро. Ни мужчина, ни молодой парень не смогли справиться с течением реки.

1 августа спасатели ДЧС совместно с местными жителями обнаружили тело 7-летнего ребенка в километре от моста в сторону озера Зайсан.

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