Тело имама, утонувшего с детьми, нашли в ВКО

«Местные жители, совместно со спасателями и сотрудниками полиции, вчера обнаружили мужчину 1982 года рождения. С момента трагедии тела имама и двух его сыновей искали ежедневно около 50 человек местного населения. Тело утонувшего ребенка нашли 1 августа. Сейчас продолжаются поиски тела юноши 1999 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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Имам и двое его сыновей утонули в конце июля в реке Кара Ертыс неподалеку от села Боран в ВКО.

Восьмилетний ребенок, сын местного имама, купался в необорудованном месте. Из-за бурного течения ребенок потерял контроль и начал тонуть. На помощь в воду бросился отец — 36-летний мужчина. Вместе с ним спасать брата прыгнул другой 19-летний сын. По словам очевидцев, все произошло быстро. Ни мужчина, ни молодой парень не смогли справиться с течением реки.