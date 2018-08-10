Тело имама, утонувшего с детьми, нашли в ВКО
В Восточном Казахстане нашли тело имама, который утонул, пытаясь спасти ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Восточном Казахстане нашли тело имама, который утонул, пытаясь спасти ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Местные жители, совместно со спасателями и сотрудниками полиции, вчера обнаружили мужчину 1982 года рождения. С момента трагедии тела имама и двух его сыновей искали ежедневно около 50 человек местного населения. Тело утонувшего ребенка нашли 1 августа. Сейчас продолжаются поиски тела юноши 1999 года рождения», — сообщили в
Имам и двое его сыновей утонули в конце июля в реке Кара Ертыс неподалеку от села Боран в ВКО.
Восьмилетний ребенок, сын местного имама, купался в необорудованном месте.
1 августа спасатели ДЧС совместно с местными жителями обнаружили тело 7-летнего ребенка в километре от моста в сторону озера Зайсан.