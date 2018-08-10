В Советском районе зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе

По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха 11.07.2018 года отмечалось превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в Советском районе города Красноярска в 2 исследованиях до 1,7 ПДК, сообщает пресс-служба ведомства.