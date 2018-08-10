В Советском районе зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе
В июле 2018 года Управление Роспотребнадзора по краю выполнено 298 исследований атмосферного воздуха.
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В июле 2018 года Управление Роспотребнадзора по краю выполнено 298 исследований атмосферного воздуха.
Специалисты измерили показатели: азота диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, гидрофторид, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые.
По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха