Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия высказалась о РФ по инциденту с НАТО в Эстонии
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Денис Клявер засмущал старшего сына
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:52 (мск), источник: НИА Красноярск

В Советском районе зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе

В июле 2018 года Управление Роспотребнадзора по краю выполнено 298 исследований атмосферного воздуха.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты измерили показатели: азота диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, гидрофторид, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые.

По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха 11.07.2018 года отмечалось превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в Советском районе города Красноярска в 2 исследованиях до 1,7 ПДК, сообщает пресс-служба ведомства.

Все новости региона
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
«Цунами из облаков» накрыло американский город
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Ученые опровергли миф о вреде соли
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Туристы сыграют на лире. Станет ли отдых в Турции дешевле
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь