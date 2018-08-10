Девушка поплатилась за излишнюю доверчивость

Девушка по просьбе неустановленного лица предоставила свой паспорт для регистрации на свое имя юридического лица — общества с ограниченной ответственностью. Возбуждено уголовное дело.

Всего с начала текущего года выявлено восемь подобных преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела, по которым в настоящее время следствие продолжается.