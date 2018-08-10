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07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушка поплатилась за излишнюю доверчивость

В Уссурийске сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность подставного лица, сообщили DEITA. RU в УТ МВД России по ДФО.

Девушка по просьбе неустановленного лица предоставила свой паспорт для регистрации на свое имя юридического лица — общества с ограниченной ответственностью. Возбуждено уголовное дело.

Девушку приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

Всего с начала текущего года выявлено восемь подобных преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела, по которым в настоящее время следствие продолжается.

Михаил Грач.

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