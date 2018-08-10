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07:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске совершил аварийную посадку ЯК-42

В Челябинске совершил аварийную посадку ЯК-42.

В аэропорту Челябинска накануне около 9 вечера, совершил аварийную посадку пассажирский самолет ЯК-42. Причиной стала техническая неполадка, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

У лайнера при наборе высоты не закрылось шасси, поэтому самолет и вернулся на аэродром. На борту находились 4 члена экипажа, пассажиров не было.

«Все в штатном режиме», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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