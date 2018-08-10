В Молдове задержана банда наркоторговцев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью изложит в пятницу, 10 августа, подробности о задержании преступной группировки.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью изложит в пятницу, 10 августа, подробности о задержании преступной группировки.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В Молдове арестованы члены преступной группировки, специализировавшейся на отмывании денег и торговле наркотиками. Им предстоит провести немало лет в заключении, сообщили корреспонденту Sputnik источник в Генеральной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.
«Да, задержаны. Группа многочисленная, торговали нарковеществами, включая и “синтетику”. Отмывали миллионы», — сказал источник, который отказался приводить другие подробности.
«Все детали будут изложены на