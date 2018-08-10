В Молдове задержана банда наркоторговцев

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В Молдове арестованы члены преступной группировки, специализировавшейся на отмывании денег и торговле наркотиками. Им предстоит провести немало лет в заключении, сообщили корреспонденту Sputnik источник в Генеральной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.