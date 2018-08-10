Очевидцы: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
Однако из чего злоумышленники вели огонь, пока не известно.
Однако из чего злоумышленники вели огонь, пока не известно.
В Самаре очевидцы сообщили о нападении на трамвай. По словам горожан, на участке улицы
— Между
Из чего злоумышленники вели огонь по вагонам трамвая, не сообщается.
Однако в полиции данную информацию не подтверждают. Как сообщает
Горожане также сообщают, что нападение на общественный транспорт происходит не в первый раз.
— Весной ехала на автобусе, — рассказывает Юлия Е. — Тоже стреляли, но стекло не рассыпалось. Было отверстие и паутина трещин. Спасла наклейка на стекле. Первое окно сразу за водителем. Маршрут 21. Где объезд был, когда ремонтировали