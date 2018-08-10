Очевидцы: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

В Самаре очевидцы сообщили о нападении на трамвай. По словам горожан, на участке улицы Ново-Вокзальной между улицами Стара-Загара и Фадеева неизвестные обстреляли стекла общественного транспорта.

— Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло, — сообщает Анна М.

Из чего злоумышленники вели огонь по вагонам трамвая, не сообщается.

Однако в полиции данную информацию не подтверждают. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, заявлений не поступало.

Горожане также сообщают, что нападение на общественный транспорт происходит не в первый раз.