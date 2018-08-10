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09:50 (мск), источник: Pro Город Самара

Очевидцы: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

Однако из чего злоумышленники вели огонь, пока не известно.

В Самаре очевидцы сообщили о нападении на трамвай. По словам горожан, на участке улицы Ново-Вокзальной между улицами Стара-Загара и Фадеева неизвестные обстреляли стекла общественного транспорта.

 — Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло, — сообщает Анна М.
Из чего злоумышленники вели огонь по вагонам трамвая, не сообщается.

Однако в полиции данную информацию не подтверждают. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, заявлений не поступало.

Горожане также сообщают, что нападение на общественный транспорт происходит не в первый раз.

 — Весной ехала на автобусе, — рассказывает Юлия Е. — Тоже стреляли, но стекло не рассыпалось. Было отверстие и паутина трещин. Спасла наклейка на стекле. Первое окно сразу за водителем. Маршрут 21. Где объезд был, когда ремонтировали Алма-Атинскую.

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