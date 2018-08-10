Почти 700 тыс. рублей заплатил виновник смертельного ДТП в Черемхово
Выплату виновник разделил с угольной компанией, на автомобиле которого он был в момент аварии.
Выплату виновник разделил с угольной компанией, на автомобиле которого он был в момент аварии.
В Иркутской области виновник аварии, в которой погиб мужчина, выплатит семье погибшего почти 700 тысяч рублей. Мужчина был за рулем служебного транспорта угледобывающей компании, когда столкнулся с легковушкой, сообщает 10 августа
Отец и жена погибшего обратились в Черемховский городской суд с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Решение было принято в их сторону, поэтому виновника аварии и угольную компанию обязали выплатить 600 тыс. рублей морального вреда, 92 тыс. рублей материального ущерба, причиненного погребением, и ежемесячно выплачивать пенсию по потери кормильца девятилетней дочери погибшего до ее совершеннолетия.
Однако судебные приставы установили, что семье выплатили только часть от всей суммы, а пенсия поступает не в полном объеме, поэтому они наложили арест на имущество предприятия. Тогда должники нашли 500 тысяч рублей и выплатили оставшуюся задолженность. Сейчас дочь погибшего получает пенсию по утере кормильца ежемесячно и без задержек.