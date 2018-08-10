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08:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Массовым отравлением детей в уральском лагере заинтересовалась прокуратура

По данным надзорного ведомства, к медикам обратились шесть детей.

На Урале продолжается проверка по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Чайка» Сысертского района. На данный момент от работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно явившаяся источником заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что за медицинской помощью обратились шесть детей четвёртой смены оздоровительного лагеря «Чайка». Самочувствие у пострадавших удовлетворительное, а госпитализация не требуется.

«У детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Дети с признаками острой кишечной инфекции были изолированы по медицинским показаниям», — уточнили в надзорном ведомстве.

Всего в лагере, который продолжает работать в обычном режиме, отдыхают 150 детей. На данный момент проверочные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в оздоровительном лагере «Чайка» произошёл 6 августа. В тот день несколько детей обратились за помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Ранее сообщалось о трёх заболевших. По факту массового заболевания детей проверку лагеря организовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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