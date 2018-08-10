Под Анапой случился крупный природный пожар
Возгорание началось 9 августа днем на улице Слесова в станице Благовещенской под Анапой.
Возгорание началось 9 августа днем на улице Слесова в станице Благовещенской под Анапой.
Загорелась сухая трава, огонь от которой быстро распространился на площади в тысячу квадратных метров. Спустя час пожарные смогли ликвидировать возгорание.
По словам автомобилистов, движение на трассе перекрывали ради безопасности участников движения. В пожаре никто не пострадал.