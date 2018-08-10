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16:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане «ГАЗель» без колеса протаранила легковушку, микроавтобус и автокран

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ «ГАЗель» задела автокран и легковушку и столкнулась с микроавтобусом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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фотографий
6
фотографий

Авария произошла в четверг на 15-м километре автодороги Русский Акташ — Кузайкино.

При движении по трассе у «ГАЗели» отлетело колесо. Водитель потерял управление и боком врезался в автокран «Урал», затем в Toyota Camry, потом протаранила восьмиместный Renault Trafic Passenger и опрокинулась на бок.

В результате аварии водителя микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

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