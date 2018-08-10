В Татарстане «ГАЗель» без колеса протаранила легковушку, микроавтобус и автокран
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ «ГАЗель» задела автокран и легковушку и столкнулась с микроавтобусом, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ «ГАЗель» задела автокран и легковушку и столкнулась с микроавтобусом, сообщили ИА «Татар-информ» в
Авария произошла в четверг на 15-м километре автодороги Русский Акташ — Кузайкино.
При движении по трассе у «ГАЗели» отлетело колесо. Водитель потерял управление и боком врезался в автокран «Урал», затем в Toyota Camry, потом протаранила восьмиместный Renault Trafic Passenger и опрокинулась на бок.
В результате аварии водителя микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.