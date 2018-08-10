СК РФ взял на контроль расследование убийства молодого самарца на озере Костыли

Как установили следователи, ночью 24 июня текущего года на берегу озера между двумя компаниями молодых людей, ранее не знакомых между собой, произошел внезапный конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки Яковлеву были нанесены множественные удары.

Спустя непродолжительное время обвиняемый в совершении преступления — Артур Акопян — схватил потерпевшего и бросил с обрывистого берега в озеро. При этом злоумышленник осознавал, что выход из воды на данном участке отсутствует, а глубина водоема составляет более трех метров.

Из показаний свидетелей следует, что потерпевший не мог оказать сопротивления обвиняемому.

При визуальном осмотре тела погибшего признаки насильственной смерти не были обнаружены. Следователи незамедлительно организовали доследственную проверку, назначив судебно-медицинскую экспертизу. Вскоре по результатам проверки был установлен криминальный характер гибели Александра Яковлева. Согласно заключению экспертов на теле погибшего имелись телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, при этом его смерть наступила от асфиксии при утоплении, причиной которого стали действия иных лиц.

В рамках возбужденного уголовного дела в результате грамотно спланированных следственных действий задержан и арестован Артур Акопян, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Кроме того, в деле фигурируют двое подозреваемых — родственник и знакомый обвиняемого.