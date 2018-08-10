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09:42 (мск), источник: Newsroom24.ru

Председатель ТСЖ осуждена за растрату в Нижнем Новгороде

Свои штрафы она оплачивала из общей казны.

Приокский районный суд вынес приговор 53-летнему председателю ТСЖ, которая обвинялась в растрате. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Приокского района.

По данным следствия в 2013 году за нарушения требований пожарного законодательства в жилом доме по двум протоколам об административных правонарушениях, ей назначено наказания в виде штрафа на общую сумму 12 тысяч рублей. Их женщина оплатила из средств товарищества Когда обман вскрылся, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Имущественный ущерб, причиненный ТСЖ, подсудимая возместила в 2018 году в полном объеме.

Решением суда она приговорена к условному наказанию.

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