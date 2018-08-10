Председатель ТСЖ осуждена за растрату в Нижнем Новгороде

Приокский районный суд вынес приговор 53-летнему председателю ТСЖ, которая обвинялась в растрате. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Приокского района.



По данным следствия в 2013 году за нарушения требований пожарного законодательства в жилом доме по двум протоколам об административных правонарушениях, ей назначено наказания в виде штрафа на общую сумму 12 тысяч рублей. Их женщина оплатила из средств товарищества Когда обман вскрылся, в отношении нее возбудили уголовное дело.



Имущественный ущерб, причиненный ТСЖ, подсудимая возместила в 2018 году в полном объеме.



Решением суда она приговорена к условному наказанию.