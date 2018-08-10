В Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего пальбу по прохожим из автомата Калашникова

Источник: Комсомольская правда

В уральской столице вынесли приговор местному жителю, который устроил во дворе жилого дома пальбу из автомата Калашникова. Инцидент произошел 1 сентября прошлого года. Тридцатилетний Александр Волков на улице Прибалтийская расчехлил оружие и принялся из него беспорядно стрелять по прохожим.

— Осужденный произвёл выстрелы из данного охолощенного автомата Калашникова по двум местным жителям, при этом высказая в их адрес словесную угрозу убийством, которую последние восприняли реально, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На самом деле автомат оказался учебным, а патроны светозвуковыми — они лишь иммитировали боевые выстрелы. Тем не менее, пьяный мужчина с автоматом на перевес, перепугал прохожих не на шутку.