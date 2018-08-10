В Башкирии столкнулись ВАЗ и Toyota, пострадал ребенок
Авария случилась в Октябрьском.
Авария случилась в Октябрьском.
В Башкирии на перекрестке столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Camry.
В ГИБДД республики сообщили, что ДТП случилось в городе Октябрьский на пересечении улиц Садовое кольцо — Чапаево. По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем отечественной легковушки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в японскую иномарку.
В результате авария пострадали трое человек — водитель легковушки и два его пассажира: 40-летняя женщина и 2-летняя женщина.
Всего за минувшие сутки в республики зарегистрировали шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек. Автоинспекторы задержали 37 нетрезвых водителей.