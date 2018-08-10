Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Папа из России рассказал, чем его удивили немецкие родители
Пенсионеров хотят лишить прав распоряжаться собственной квартирой
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Джонатан Риз Майерс украсил обложку Event Magazine
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
14:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане на трассе задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса

Пьяного водителя, который сел за руль рейсового автобуса, задержали на автодороге Набережные Челны — поселок Новый.

Инспекторы ГИБДД остановили автобус Hyundai County для проверки документов в 7 утра. В салоне было 20 пассажиров. У 50-летнего водителя были все признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, лица. Он отказался пройти медосвидетельствование.

От управления машиной его отстранили, автобус переместили на спецстоянку, а пассажиров отправили следующим рейсом.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (согласно ему в качестве меры наказания предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет).

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ, за 7 месяцев этого года в отношении водителей пассажирского транспорта за различные нарушения ПДД составили более 15 тысяч материалов, на штрафстоянку отправили 244 автобуса. В Татарстане 9 августа проводилась спецоперация по проверке автобусов.

Все новости региона
Алексей Попов: «Если бы не Черчесов, наша сборная могла дойти до финала»
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Необычное поведение тасманийского дьявола снято лесной камерой
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Ученые опровергли миф о вреде соли
По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь