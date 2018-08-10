В Татарстане на трассе задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса

Инспекторы ГИБДД остановили автобус Hyundai County для проверки документов в 7 утра. В салоне было 20 пассажиров. У 50-летнего водителя были все признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, лица. Он отказался пройти медосвидетельствование.

От управления машиной его отстранили, автобус переместили на спецстоянку, а пассажиров отправили следующим рейсом.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (согласно ему в качестве меры наказания предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет).