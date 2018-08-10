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09:31 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье ищут пропавшего восьмилетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Полицейские и волонтеры разыскивают 8-летнего мальчика, который пропал в селе Рощино Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.

Источник: РИА Новости

«Установлено, что 9 августа в 17.30 (10.30 мск) мальчик ушел из дома по улице Завитая в селе Рощино и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры», — говорится в сообщении.

Ориентировка с приметами пропавшего ребенка передана наружным службам полиции.

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 В Приморье ищут пропавшего восьмилетнего ребенка
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