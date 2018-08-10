В Приморье ищут пропавшего восьмилетнего ребенка

«Установлено, что 9 августа в 17.30 (10.30 мск) мальчик ушел из дома по улице Завитая в селе Рощино и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры», — говорится в сообщении.